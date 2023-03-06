Mardin'de zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan Kızıltepe-Artuklu kara yolunda gerçekleşen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza akşam saatlerinde Artuklu ilçesinde Kızıltepe-Artuklu kara yolunda geçekleşti. Kazaya, kamyonet, hafif ticari araç ve 2 otomobil olmak üzere 4 araç karıştı. Şoförünün ismi öğrenilemeyen 47 ABN 391 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, şoförün ismi öğrenilemeyen 48 BY189 plakalı Ford marka araca çarpması sonucunda, araç ters dönerek durabildi. Seyir halinde arkada olan Ford marka kamyonete ise Tofaş marka araç arakadan çarptı. Kaza sonucunda 3 kişi yaralanırken olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar kentte bulunan hastanelere kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.