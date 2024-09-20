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Mardin'de Yürüyüş Yapan Vatandaş Uçurumdan Düştü

Mardin'de Yürüyüş Yapan Vatandaş Uçurumdan Düştü
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Mardin'in Artuklu ilçesinde yürüyüş yapan bir kişi, dengesini kaybederek uçurumdan düşerek yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde yürüyüş yapan vatandaş, dengesini kaybetmesiyle uçurumdan düşerek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi mevkiinde yürüyüş yapan Abdullah T., dengesini kaybederek uçurumdan aşağı düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince düştüğü yerden kurtarılan Abdullah T., Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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