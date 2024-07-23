Mardin'de yürüyüş yapan kadın uçurumdan düşerek yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde yürüyüş yapan bir kadın uçurumdan düşerek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Trafo Mahallesi mevkiinde yürüyüşe çıkan kadın, dengesini kaybederek uçurumdan düştü. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince düştüğü yerden kurtarılan kadın, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN