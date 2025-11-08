Mardin'de Yükümlüler İçin Sosyal Proje: Oyuncu-Yükümlü Buluşması

Mardin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülerin toplumla uyum sürecine destek sağlamak ve sosyal hayata farklı bakış açı kazanmaları için yürütülen çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, görevde 20. yılına giren kurum, yeni bir sosyal projeye imza atarak oyuncu-yükümlü buluşması gerçekleştirdi.

Bir televizyon kanalında 17 Kasım'da yayınlanacak olan Zerhun dizisinin yönetmeni ve senaristi Ali Ayyıldız ile oyuncular Cansu Kanlıkaya, Burak Sarımola, Erkan Çelik, Furkan Sincar ve Zeynep Urhan, Mardin'de yükümlülerle bir araya geldi. Buluşmada oyuncularla tanışma, film çekimi ve rol alma süreçlerine dair söyleşi gerçekleştirildi. Program sonunda katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Zerhun dizisinin yapımcıları Zeki Sincar, Adem Sincar ve Serdar Sarıtop, projeyi desteklediklerini belirterek yükümlüleri dizi setine davet etti. Yapımcı Serdar Sarıtop, Mardin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün çalışmasının önemli bir sosyal farkındalık oluşturduğunu ifade etti.

Programın ev sahipliğini Mardin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yaparken, etkinliğe Cumhuriyet Başsavcı Vekili Serkan Şahbaz da katılarak kurumun toplumsal çalışmalara yönelik desteğini vurguladı. Müdürlük, oyuncular ve yapım ekibine teşekkür ederek buluşmanın ilerleyen süreçte farklı faaliyetlerle sürdürüleceğini bildirdi. - MARDİN