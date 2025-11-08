Haberler

Mardin'de Yükümlüler İçin Sosyal Proje: Oyuncu-Yükümlü Buluşması

Mardin'de Yükümlüler İçin Sosyal Proje: Oyuncu-Yükümlü Buluşması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 20. yılını kutlarken yeni bir sosyal projeye imza atarak yükümlülerle ünlü oyuncuları bir araya getirdi. 'Zerhun' dizisinin yapımcı ve oyuncuları, Mardin'de yükümlülerle bir buluşma gerçekleştirerek film çekimi ve rol alma süreçleri hakkında sohbet etti.

Mardin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülerin toplumla uyum sürecine destek sağlamak ve sosyal hayata farklı bakış açı kazanmaları için yürütülen çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, görevde 20. yılına giren kurum, yeni bir sosyal projeye imza atarak oyuncu-yükümlü buluşması gerçekleştirdi.

Bir televizyon kanalında 17 Kasım'da yayınlanacak olan Zerhun dizisinin yönetmeni ve senaristi Ali Ayyıldız ile oyuncular Cansu Kanlıkaya, Burak Sarımola, Erkan Çelik, Furkan Sincar ve Zeynep Urhan, Mardin'de yükümlülerle bir araya geldi. Buluşmada oyuncularla tanışma, film çekimi ve rol alma süreçlerine dair söyleşi gerçekleştirildi. Program sonunda katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Zerhun dizisinin yapımcıları Zeki Sincar, Adem Sincar ve Serdar Sarıtop, projeyi desteklediklerini belirterek yükümlüleri dizi setine davet etti. Yapımcı Serdar Sarıtop, Mardin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün çalışmasının önemli bir sosyal farkındalık oluşturduğunu ifade etti.

Programın ev sahipliğini Mardin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yaparken, etkinliğe Cumhuriyet Başsavcı Vekili Serkan Şahbaz da katılarak kurumun toplumsal çalışmalara yönelik desteğini vurguladı. Müdürlük, oyuncular ve yapım ekibine teşekkür ederek buluşmanın ilerleyen süreçte farklı faaliyetlerle sürdürüleceğini bildirdi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
6 kişiye mezar olan tesisin yangından önceki görüntüsü ortaya çıktı

İhmaller zinciri bu görüntüde! İşte tesisin yangından önceki hali
Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de büyük kriz baş gösterdi

Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de tarihi kriz başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
Konya'yı karıştıran olay: Tesislere verilen isim tepki çekti

O şehrimizi karıştıran olay: Tesislere verilen isim tepki çekti
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
'Davulun efsanesi' Adem Göçer memleketi Kırşehir'de vefat etti

UNESCO unvanlıydı! "Davulun efsanesi" hayatını kaybetti
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tartışma yaratacak 'kedi' kararı

Savcılıktan tartışma yaratacak karar! Adliyedeki kediler toplanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.