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Mardin'de Yolun Karşısına Geçen Kadına Tır Çarptı: Hayatını Kaybetti

Mardin'de Yolun Karşısına Geçen Kadına Tır Çarptı: Hayatını Kaybetti
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Mardin'in Artuklu ilçesinde tırın çarptığı kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, dün Yenişehir Mahallesi Vali Ozan Caddesi'nde 47 DT 268 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Nebahat Uğur, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uğur'un cenazesi, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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