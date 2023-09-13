Mardin'de yol kontrolünde uyuşturucu madde ele geçirildi

Mardin'in Midyat ilçesinde jandarma ekiplerince yol kontrol noktasında durdurulan araçlarda yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Midyat ilçesinde yol kontrol ve arama çalışması yapıldı. Kontrollerde durdurulan 4 araçta yapılan aramalarda 30 gram Metamfetamin, 95 gram Kubar esrar ve 6 bin 724 adet sentetik hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerle ilgili gözaltına alınan A.A., Ö.Y., Ş.P. ve M.D. çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN