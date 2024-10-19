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Mardin'de Yol Kontrolünde Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Mardin'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında bir araçta 4 kilo 190 gram kubar esrar madde bulundu ve araçta bulunan kişi gözaltına alındı.

Mardin'de yol kontrolünde durdurulan araçta jandarma ekiplerinin yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyetlerinde Kızıltepe ilçesinde bir araç, durdurularak arama yapıldı. Aramada, 4 kilo 190 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Araçta bulunan şahıs gözaltına alındı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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