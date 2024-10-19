Mardin'de Yol Kontrolünde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Mardin'de yol kontrolünde durdurulan araçta jandarma ekiplerinin yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyetlerinde Kızıltepe ilçesinde bir araç, durdurularak arama yapıldı. Aramada, 4 kilo 190 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Araçta bulunan şahıs gözaltına alındı. - MARDİN