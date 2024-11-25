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Mardin'de Yoğun Yağış Sonrası Bina Çöktü: 2 Yaralı

Mardin'de Yoğun Yağış Sonrası Bina Çöktü: 2 Yaralı
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Kızıltepe ilçesinde yoğun yağışlar nedeniyle bir bina çökerken, enkaz altında kalan 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mardin'de yoğun yağış nedeniyle çöken binanın enkazı altında kalan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Sürekli Mahallesi'nde yoğun yağış nedeniyle bir bina çöktü. Çökme sonucu iki vatandaş enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine, Afad, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla intikal eden AFAD arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan vatandaşları yaralı olarak kurtardı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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