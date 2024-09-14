Mardin'de Yılan Panik Yaratıp İtfaiye Ekiplerine Yakalandı
Artuklu ilçesinde bir evin bahçesine giren 3 yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı. Ev sakinleri, yılanların bahçelerinde görünmesi üzerine korkuya kapıldı ve durumu hemen itfaiyeye bildirdi.
Mardin'in Artuklu ilçesinde bir evin bahçesine giren 3 yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.
Artuklu ilçesi Şehidiye Mahallesi bulunan bir evin bahçesine sabah saatlerinde 3 yılan girdi. Korkuya kapılan ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yılanlar itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yakalanarak doğaya salındı. - MARDİN