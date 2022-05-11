Mardin'de yer altındaki elektrik kablosunu çaldılar - Haberler

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Mardin'de yer altındaki elektrik kablosunu çaldılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mardin'de yer altındaki elektrik kablosunu çaldılar

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, yerin altında bulunan 50 metrelik bakır elektrik kablosunu çalıp kayıplara karıştı.

KIZILTEPE, MARDİN (İHA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, yerin altında bulunan 50 metrelik bakır elektrik kablosunu çalıp kayıplara karıştı.

Alınan bilgilere göre, Kızıltepe ilçesi Yeni Mahalle'de sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan yer altındaki elektrik kablosu, hırsızların hedefi oldu. Parkta bulunan 50 metre uzunluğundaki bakır elektrik kablosunu çalan hırsızlar, kayıplara karıştı. DEDAŞ ekipleri çalınan kablonun yerine yenisini döşedi.

Hırsızlık olayı ilgili polisin soruşturmasının devam ettiği öğrenildi. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Meydanı, Kızıltepe, Mardin, 3. Sayfa, Haberler

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