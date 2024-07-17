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Mardin'de yaşlı adam otomobil çarpması sonucu yaralandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobil çarpması sonucu yaralandı. Abdurrahman D'ye (68), İpek yolunda Dedeman Kavşağı'nda otomobil çarptı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgilere göre, İpek yolunda Dedeman Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Abdurrahman D'ye (68), otomobil çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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