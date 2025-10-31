Mardin'de Yasadışı Silah Kaçakçılığına Operasyon

Mardin'de polis ekipleri, yasa dışı silah kaçakçılığı ve ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Artuklu ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen ikamette yapılan aramalarda 8 adet uzun namlulu silah, 40 adet şarjör, 6 bin 150 adet fişek, 3 adet sis bombası ve 1 adet smoke tipi gaz bombası ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - MARDİN