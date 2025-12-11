Mardin'de yasa dışı silah imalathanesine baskında çok sayıda silah ele geçirildi

Mardin'in Midyat ilçesinde jandarma ekiplerince yasa dışı silah imalathanesine düzenlenen baskında çok sayıda silah ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Midyat İlçe Jandarma Komutanlığının koordinasyonunda yasa dışı silah ticaretine yönelik yaklaşık 2 aylık istihbari çalışma ve fiziki takip sonucu Midyat'ta N.A. isimli şüpheliye ait ikamete operasyon düzenlendi. Operasyonda, tabancaların namlularını değiştirerek ve özel işlem uygulayarak silahları gerçeğe dönüştürdüğü tespit edilen bir yasa dışı silah imalathanesi ortaya çıkarıldı.

Adreste yapılan detaylı aramada, 26 adet ruhsatsız tabanca, 28 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet mavzer piyade tüfeği, 69 tabanca şarjörü, 17 piyade tüfeği şarjörü, 379 adet 9 mm fişek, 284 adet 7.65 mm fişek, 25 adet 5.56 mm fişek, 90 adet 7.62 mm fişek, 1 adet içi boşaltılmış el bombası, Silah tamir ve yapım tezgahı, 250 adet kabze, 200 adet el kundağı, 150 adet namlu, 120 adet mekanizma, 280 adet kapak takımı, 2 adet define arama dedektörü ele geçirildi. Gözaltına alınan N.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Midyat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlulukla mücadele kapsamında çalışmaların kararlılıkla süreceğini bildirdi. - MARDİN