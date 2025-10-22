Mardin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Gözaltı
Mardin'de yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 262 milyon liralık para transferi belirlendi. İki kişi gözaltına alındı ve dijital materyallere el konuldu.
Mardin'de yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yaklaşık 262 milyon liralık para transferi yaptığı tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal ortamda faaliyet gösteren yasa dışı bir bahis sitesine yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda, site üzerinden yasa dışı bahis oynatarak yaklaşık 262 milyon lira tutarında para transferi gerçekleştirildiği belirlendi.
Operasyon kapsamında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, adreslerde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. - MARDİN