Mardin'de Yaralı Halde Bulunan Kişi Hayatını Kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesinde yolda yaralı halde bulunan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 13 Mart Mahallesi'nde yerde hareketsiz birini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralı kişinin Resul Derin olduğu ve sert bir cisimle darp edildiğini belirledi. Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Derin, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN