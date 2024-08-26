Mardin'de yapılan operasyonda 19 tabanca ve 263 bin lira ele geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda, 19 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 19 adet tabanca şarjörü, 263 bin lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 19 adet tabanca şarjörü, 263 bin lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MARDİN