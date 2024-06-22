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Mardin'de yangında yaralı kurtulan koyuna su içirildi

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Mardin'in Mazıdağı ve Diyarbakır'ın Çınar ilçe kırsalında çıkan yangında telef olan yüzlerce küçükbaş hayvandan yaralı kurtulan bir koyuna vatandaş bardakla su içirdi. O anlar telefon kamerasına kaydedildi.

Mardin'de bir vatandaş yangında yaralı kurtulan koyununa bardakla su içirdi.

Mardin'in Mazıdağı ve Diyarbakır'ın Çınar ilçe kırsalında cuma günü akşam saatlerinde çıkan yangında 12 vatandaş hayatını kaybederken, alevlerin içinde kalan yüzlerce küçükbaş hayvan telef oldu. Sürünün telef olduğu bölgeye giden bir vatandaş, yangında yaralı olarak kurtulan koyununa bardak ile su içirdi. Telefon kamerasına kaydedilen görüntü, yürekleri sızlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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