Mardin'de Yangın: 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Mardin'de Yangın: 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Mardin'deki bir evde çıkan yangında 5 yaşındaki Bekir Ç. hastanede hayatını kaybetti. Yangında dumandan etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Mardin'de önceki gün evde çıkan yangında 5 yaşındaki çocuk da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 10 Ekim gecesi Sanayi Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince duvarı kırılan odadan tahliye edildi. Dumandan etkilenen 6'sı çocuk 13 kişi ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Çocuklardan 5 yaşındaki Bekir Ç. olay günü hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan ve Diyarbakır'a sevk edilen 5 yaşındaki Merve K. de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
