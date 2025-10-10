Haberler

Mardin'de Yangın: 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını kaybetti, 12 Yaralı

Mardin'de Yangın: 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını kaybetti, 12 Yaralı
Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir binada meydana gelen yangında 5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. İtfaiye ekipleri binada mahsur kalanları duvarı kırarak kurtardı.

Olay, Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince duvarı kırılan odadan tahliye edildi. Dumandan etkilenen Muhammed Efe Ç. (2), Baran Ç. (8), Derya K. (35), Dilşah K. (44), Bager Ç. (23), Kadri A. (45), Latife K. (23), İbrahim K. (6), Nahide K. (4), Aras E. (29), Leyla Ç. (27) ve Ebru K. (21) ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yangın ekiplerin müdahalesi ile güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. 5 yaşındaki Bekir Ç. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
