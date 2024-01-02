Mardin'de Uyuşturucu ve Tabanca Ele Geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sırt çantasında uyuşturucu ve tabanca ele geçirilen 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı gecesi alınan tedbirlerde şüphe üzerine bir kişiyi durdurmak istedi. Bu sırada kaçmaya çalışan ve sırt çantasını bir apartmanın boşluğuna atan şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı. Apartman boşluğuna atılan çantadan, 2 kilo 490 gram esrar, uyuşturucu nitelikte bin adet ecstasy hap, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 4 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MARDİN