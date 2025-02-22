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Mardin'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Tutuklama

Mardin'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Tutuklama
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Mardin'de yapılan operasyonda bir ticari takside ve şahısların evlerinde uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Mardin'de durdurulan bir ticari taksi ve şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu hap ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların ikametlerinde ve ticari takside arama yapıldı. Aramada; 5 bin 500 adet uyuşturucu hap ve 4 ruhsatsız tabanca maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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