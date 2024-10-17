Mardin'de Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonları: 2 Tutuklama

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ve silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda 2 şahıs tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada; Midyat Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde kullanan 3 şahsı yakaladı. Devam eden çalışmalarda yakalanan şahıslardan birinin ikametinde yapılan aramada; 121 kilo 86 gram metamfetamin, 25 kilo 69 gram esrar, 4 adet extacy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 10 adet fişek ve 2 adet kesici alet ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan 3 şahıstan 1'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir diğer operasyonda ise Mardin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kızıltepe ilçesinde yasa dışı silah ticareti ve silah kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; 10 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet tabanca şarjörü ve 2 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alınan 2 şahıstan 1'i sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken diğer şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN