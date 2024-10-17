Üye Girişi
Haberler

Mardin'de Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonları: 2 Tutuklama

Mardin'de Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonları: 2 Tutuklama
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonda 2 şahıs tutuklandı. Midyat'ta uyuşturucu madde ele geçirilirken, Kızıltepe'de yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ve silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda 2 şahıs tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada; Midyat Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde kullanan 3 şahsı yakaladı. Devam eden çalışmalarda yakalanan şahıslardan birinin ikametinde yapılan aramada; 121 kilo 86 gram metamfetamin, 25 kilo 69 gram esrar, 4 adet extacy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 10 adet fişek ve 2 adet kesici alet ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan 3 şahıstan 1'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir diğer operasyonda ise Mardin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kızıltepe ilçesinde yasa dışı silah ticareti ve silah kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; 10 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet tabanca şarjörü ve 2 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alınan 2 şahıstan 1'i sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken diğer şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Kaçakçılık Operasyon Kızıltepe Politika Güvenlik 3-sayfa Midyat mardin Hukuk

Rojin Kabaiş'in ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

Ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

 Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri

Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri

 Cumhuriyet Başsavcısı sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı

Cumhuriyet Başsavcısı sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı
Esra Erol'da şoke eden cinayet itirafı: Kızım yüzüme tükürdü, onu öldürdüm

Canlı yayına damga vuran cinayet itirafı: Yüzüme tükürdü, kızımı öldürdüm
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 nerenin plakası? 10 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? VGM Ortaöğrenim burs başvurusu! Vakıflar Genel Müdürlüğü Ön lisans / Lisans burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, şartları nedir? Türkiye Vergi Yüzsüzleri listesinde kimler var? İsimler açıklandı mı? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir diyanet? Beyaz tavşan neyi simgeler? 09 nerenin plakası? 09 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Bekir Aksoy kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Bekir Aksoy kaç yaşında, nereli? Bekir Aksoy biyografisi! Merkez Bankası faiz indirimi olur mu? 2024 MB Ekim ayı faiz kararı ne olur, faiz indirimine gider mi? PPK toplantı tarihleri! DOLUNAY SAAT KAÇTA? Koç Dolunay'ının burçlara etkileri neler? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2024! MB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 17 Ekim hangi burç? 17 Ekim'de doğanların yükseleni nedir? DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ MESAJLARI 2024 | Dünya Astsubaylar Günü ile ilgili güzel sözler…
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.