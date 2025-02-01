Mardin'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şahıs, jandarma operasyonuyla gözaltına alındı. İkametinde 4 kilo 810 gram esrar ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahıs tutuklandı.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şahsın ikametine operasyon yapıldı.
Operasyon kapsamında şüphelinin ikametinde 4 kilo 810 gram esrar, 15 gram kenevir tohumu, 7 kök kenevir ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Operasyon da yakalanan şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN