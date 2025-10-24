Mardin'de Uyuşturucu Suçundan 3 Şahıs Yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve kullanmak' suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Ekipler, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak' ile 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından aranan ve haklarında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi ile 10 yıl 23 gün hapis cezası bulunan 1 kişiyi Kızıltepe'de yakaladı.

Şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - MARDİN