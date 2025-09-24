Haberler

Mardin'de Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 6 Şüpheli Yakalandı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, Nusaybin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon sırasında 56 adet sentetik ecza hap, 10,10 gram eroin ve 1,50 gram bonzai ele geçirildi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Nusaybin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde sabah saatlerinde 6 adrese baskın düzenlendi. Operasyonda 56 adet sentetik ecza hap, 10,10 gram eroin ve 1,50 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
