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Mardin'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Mardin'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama
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Mardin ve Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, bunlardan 2'si tutuklandı. Operasyonda 763 gram kokain ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Mardin ve Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Mardin merkezli gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Artuklu'da ve Diyarbakır ilinde adresleri belirlenen 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet aramalarında; 763 gram kokain, 1 hassas terazi, muhtelif miktarlarda narkotik madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve döviz ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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