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Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

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Mardin'de yapılan uyuşturucu operasyonunda, durdurulan bir araçta yapılan aramada 550 gram skunk ele geçirildi ve araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, kent merkezinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada, 550 gram skunk ele geçirildi, araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mardin Uyuşturucu Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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