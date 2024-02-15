Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, kent merkezinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada, 550 gram skunk ele geçirildi, araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - MARDİN