Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 adrese baskın düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı ve 11'i tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçesinde 17 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Artuklu ve Kızıltepe ilçesinde uyuşturucu şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. 17 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3,05 gram esrar,1,19 gram eroin,45,88 gram metamfetamin, 10,36 gram skunk, 4 adet sentetik ecza tablet, 3,5 adet ecstasy hap, 1 kök Hint keneviri, 2 tabanca, 2 av tüfeği ve 323 fişek ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor. - MARDİN