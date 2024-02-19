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Mardin'de Uyuşturucu Operasyonunda 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Mardin'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şüphelilerin üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 550 gram skunk, 3 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 71 sentetik ecza ele geçirildi.

Mardin'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, kent genelinde polis ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, ticaretini yapan 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 550 gram skunk, 3 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 71 sentetik ecza ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyet işlemleri devam ediyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mardin Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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