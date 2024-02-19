Mardin'de Uyuşturucu Operasyonunda 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mardin'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, kent genelinde polis ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, ticaretini yapan 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 550 gram skunk, 3 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 71 sentetik ecza ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyet işlemleri devam ediyor. - MARDİN