Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Mardin'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 850 gram metamfetamin, 1 kilo 20 gram eroin ve 240 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Mardin'de uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğünce Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent merkezinde yapılan operasyonda 1 kilo 850 gram metamfetamin, 1 kilo 20 gram eroin ve 240 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına şüphelilerden 1'i emniyet işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - MARDİN