Mardin'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şüpheli Tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonda 2.8 kilogram kubar esrar, 105 gram kenevir tohumu, 3 adet kök kenevir bitkisi, 33 adet mermi ve 1 adet Kalaşnikof şarjörü bulundu. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 2.8 kilogram kubar esrar, 105 gram kenevir tohumu, 3 adet kök kenevir bitkisi, 33 adet mermi, 1 adet Kalaşanikof şarjörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli C.T., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - MARDİN