Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheliden Birisi Tutuklandı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı. Operasyonda metamfetamin, eroin, uyuşturucu hap, tabanca ve fişek ele geçirildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilere ait evlerdeki aramada, bir miktar metamfetamin ve eroin, 24 uyuşturucu hap, 2 tabanca, 29 fişek ile dijital hassas terazi ele geçirildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri kontrol şartıyla salıverildi.