Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ve Motosikletli Tim ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, çeşitli noktalarda, gece vakti gerçekleştirilen denetimlerde, 58.08 gram ele geçirildi, araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - MARDİN