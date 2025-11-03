Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Mardin'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Artuklu, Savur ve Derik ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 24 kilo 56 gram esrar, 5 kilo 250 gram skunk, 37 kök skunk bitkisi ve 7 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şahıs işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MARDİN