Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Mardin'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı ve 3 kişi tutuklandı. Operasyonlarda toplamda 638 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mardin'de polis ekipleri tarafından son bir haftada yapılan uyuşturucu baskınlarında gözaltına alınan 13 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve satışı yapan şüphelilerin yakalanması için kent genelinde 28 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında operasyonlar düzenledi. Şüpheli şahısların üstlerinde, ev ve araçlarında yapılan aramalarda 613 gram esrar, 20 gram toz esrar, 4 gram eroin, 1 gram metamfetamin ve 1 gram sentetik ecza malzemesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 kişiden 3'ü tutuklandı. - MARDİN