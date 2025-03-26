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Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Tutuklandı

Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Tutuklandı
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Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 200 gram toz esrar ve 161 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şahıs tutuklandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adresleri belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve üzüm bağında yapılan aramalarda 1 kilo 200 gram toz esrar, 161 kök kenevir bitkisi, 1 av tüfeği ile 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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