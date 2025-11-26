Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 23 Gözaltı
Mardin'de polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Mardin polis ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda 299 gram esrar, 51 adet sentetik ecza, 2 gram eroin, 183 gram bonzai ve 2 gram kokain ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında 23 şüpheli gözaltına alındı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa