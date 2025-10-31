Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Nusaybin ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 7 kilo 705 gram skunk, 569 gram metamfetamin, 10 kök kenevir bitkisi, 1 hassas terazi, 1 tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ve 50 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. - MARDİN