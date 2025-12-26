Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Mardin jandarma ekiplerince il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Mardin, Şanlıurfa ve Diyarbakır illerinde ikamet eden 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, 21 bin 157 adet uyuşturucu hap, 1 kilo 240 gram eroin, 1 kilo 80 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 45 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Mardin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - MARDİN