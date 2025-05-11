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Mardin'de Uyuşturucu Operasyonları: 10 Şüpheliden 8'i Tutuklandı

Mardin'de Uyuşturucu Operasyonları: 10 Şüpheliden 8'i Tutuklandı
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Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet ekipleri, çeşitli türlerde uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.

Mardin'de son iki haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüphelinden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, mayıs ayının ilk haftasında Artuklu ilçesinde sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda çeşitli türlerde narkotik madde, uyuşturucu kullanma aparatları ve silah ele geçirilmiş, operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, bu hafta da Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde yaptığı operasyonlarda 136 gram metamfetamin, 80 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 70 mililitre bonzai ham maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 6 adet fişek ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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