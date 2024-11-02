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Mardin'de Uçurumdan Düşen Araçta İki Kişi Yaralandı

Mardin'de Uçurumdan Düşen Araçta İki Kişi Yaralandı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan düşen hafif ticari araçta 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek uçurumdan düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakırkapı Mahallesinde 48 ER 371 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, M.C. ve C.A.K. yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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