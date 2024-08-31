Mardin'de traktör devrildi, sürücü yaralandı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü yaralandı. Kaza sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesi Şenyuva Mahallesi'nde meydana geldi. İshak A. yönetimindeki 21 FN 618 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralı İshak A. Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN