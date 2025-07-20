Mardin'de Traktör Devrildi, Şoför Kurtuldu

Mardin'de Traktör Devrildi, Şoför Kurtuldu
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, traktör sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Şoför, kazayı yara almadan atlatırken traktörde maddi hasar oluştu.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör, mısır tarlasına devrildi.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Şenyuva Mahallesi'de traktör ile saman taşıyan Nurullah Ay, direksiyon hakimiyetini kaybederek traktörü mısır tarlasına devirdi. Şoför Nurullah Ay, devrilen traktörden şans eseri yara almadan kurtulurken, traktörde maddi hasar meydana geldi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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