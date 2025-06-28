Mardin'de Trafik Kazasında Sanığa 10 Yıl Hapis Cezası

Mardin'in Artuklu ilçesinde geçen yıl iki çocuğun hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin yeniden görülen davada, sanık sürücü Nurullah Çiçek'in cezasının 6 yıl 12 aydan 10 yıla çıkarılmasına ilişkin gerekçeli karar açıklandı.

Kaza, 14 Temmuz 2024 tarihinde meydana geldi. Sürücü Nurullah Çiçek'in kullandığı otomobil yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan İbrahim Halil Bumanhan (10) ve Orhan Kemal Duva'ya (10) çarpmış, ağır yaralanan çocuklardan Bumanhan olay yerinde, Duva ise kaldırıldığı hastanede ertesi gün hayatını kaybetmişti. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesince tutuklu sanık Nurullah Çiçek hakkında verilen 6 yıl 12 ay hapis cezasının bozulmasının ardından 11 Haziran'da Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında verilen hüküm hakkında gerekçeli karar yazıldı. Gerekçeli kararda, sanık ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarının soruşturma ve dava aşamalarındaki ifadelerine yer verildi. Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığınca hazırlanan bilirkişi raporunun yer aldığı kararda, söz konusu kazada sanığın asli kusurlu, kazada ölen iki çocuğun da kusurlarının bulunmadığı hatırlatıldı.

Kararın sonuç kısmında şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Sanık Nurullah Çiçek'in taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olduğu anlaşılmakla üzerine atılı 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçunu işlediği sabit olduğundan meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığıyla sanığın taksire dayalı kusurunun ağırlığı göz önüne alınarak eylemine uyan TCK'nin 85/2 maddesi uyarınca 8 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanığın eylemini bilinçli taksirle işlediği ve kaza sonucu vefat eden çocukların ise kazada kusursuz olduklarının tespit edildiği anlaşıldığından, sanığa verilen cezanın TCK'nin 22/3. maddesi gereğince takdiren 1/2 oranında arttırılarak sanığın 12 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hüküm kurulmuştur. Sanığa verilen cezadan failin fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle TCK 62/1 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 10 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmıştır. Olayda kusur durumu ve suçun işleniş şekli dikkate alınarak sanığa ait sürücü belgesinin 2 yıl süreyle geri alınmasına kararlaştırılmıştır."

Kararda, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.

Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyetince, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. - MARDİN