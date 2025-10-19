Mardin'de Trafik Kazası: İki Yaralı

Mardin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, benzin istasyonunun basamaklarına çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Mardin Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir petrol istasyonunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, istasyonun basamaklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, benzin istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN