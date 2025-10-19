Mardin'de Trafik Kazası: İki Yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç bir benzin istasyonunun basamaklarına çarptı. Kaza sonucu iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, benzin istasyonunun basamaklarına çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Mardin Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir petrol istasyonunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, istasyonun basamaklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, benzin istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN