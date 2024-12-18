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Mardin'de Trafik Kazası: 9 Yaralı

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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılardan bazıları tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Mardin'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Işıkyaka Mahallesinde seyir halindeki minibüs ile otomobil çarpıştı. Feci kazada yaralanan 9 kişiden 4'ü ayakta tedavi olurken, 5'i kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Şaristan Y. (50), Ayşegül Y. (19), Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne, Orhan B (44), Mehmet D. ve Edip O. ise Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma olay ile ilgili inceleme başlattı.

Mardin'de Trafik Kazası: 9 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADİYE ALAV - 3.Sayfa
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