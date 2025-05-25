Mardin'de Trafik Kazası: 8 Yaralı

Mardin'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Artuklu ilçesi Diyarbakır yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 LD 807 ve 50 NC 075 plakalı otomobiller çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Deniz B., Muhammed B., İbrahim B., Aydın B., Hacire B., Ela B., Gülistan B. ve Delal B., ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN