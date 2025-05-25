Mardin'de Trafik Kazası: 8 Yaralı
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Mardin'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Kaza, Artuklu ilçesi Diyarbakır yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 LD 807 ve 50 NC 075 plakalı otomobiller çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Deniz B., Muhammed B., İbrahim B., Aydın B., Hacire B., Ela B., Gülistan B. ve Delal B., ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa