Mardin'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Güncelleme:
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ilçenin Kayalar Mahallesi Yeşil Derik Caddesi üzerinde sürücülerinin kontrolünden çıkan iki otomobil çapıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, iki otomobilin çarpıştığı an güvenlik kamerasına yansıdı. - MARDİN

