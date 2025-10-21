Haberler

Mardin'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Mardin'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki tır ve bir hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kaza, Nusaybin ilçesi Yeni Sınır Kapısı mevkiinde meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 73 FA 544 ve 34 FKB 824 plakalı 2 tır ile bir 47 ACT 113 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

