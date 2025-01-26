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Mardin'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza gece saatlerinde Turgut Özal Mahallesi Erdemler kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç, çarpıştı.

Kazada, T.Ç (51), S.Ç (45) ve H.K (24) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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